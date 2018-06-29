ВТБ начинает работу в Саянске

Банк ВТБ открывает первый офис в городе Саянске Иркутской области. Он ориентирован на работу с физическими лицами и готов обслуживать до 100 клиентов в день. Для розничного бизнеса банка это уже 31-е отделение в регионе.



Новый офис ВТБ открыт в центральной части Саянска и рассчитан, прежде всего, на обслуживание сотрудников организаций, которые являются партнерами банка в рамках зарплатных проектов. Финансовые услуги могут получить также и другие жители города.



В офисе «Саянский» клиентам предоставляется широкий спектр банковских услуг: открытие вкладов, накопительных и металлических счетов, оформление пакетных продуктов, потребительских кредитов и банковских карт, страховые и пенсионные продукты. Здесь же можно осуществить подключение к интернет-банку «ВТБ-Онлайн». В новом офисе также есть возможность получить консультацию банковского специалиста по автокредитованию и ипотеке.



В отделении установлены банкоматы, с помощью которых клиенты могут совершать банковские операции самостоятельно в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Они работают как на получение, так и на внесение денежных средств.



По итогам первых пяти месяцев 2018 г. розничный бизнес ВТБ в Иркутской области выдал кредитов на 9,3 млрд рублей, что почти на 40% превышает показатель января-мая 2017 года. По данным на 1 июня 2018 г. размер кредитного портфеля банка в регионе превысил 43 млрд рублей. Портфель средств физических лиц вырос за пять месяцев 2018 года на 10% - до 37 млрд рублей.



Адрес офиса «Саянский»:

Иркутская область, г.Саянск, мкрн. Олимпийский, 28.

Режим работы: с 10.00 до 19.00 часов.