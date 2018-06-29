За 2017 год налоговые поступления от предприятий лесопромышленного комплекса Иркутской области выросли на 38%

В отчете о деятельности Правительства Иркутской области за 2017 год, с которым Губернатор Сергей Левченко выступил 28 июня на 64 сессии Законодательного собрания, глава региона отдельно остановился на результатах развития лесопромышленного комплекса Приангарья. Об этом сообщили в пресс-службе регправительства.

Сергей Левченко сообщил, что в прошлом году индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 115,8%, по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 103,3%.

В отчетном периоде признаны завершенными четыре приоритетных инвестиционных проекта.Их на территории области реализовали АО «Группа «Илим», ЗАО «ЛДК «Игирма», ООО «Русфорест Магистральный», ООО «Транс-Сибирская лесная компания». В настоящее время продолжают реализацию еще три приоритетных инвестиционных проекта: та же компания «Группа «Илим», а также ООО «Евразия-Леспром Групп» и ООО «ЛП Ангара».

В прошлом году стартовал пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины, что позволило сократить объем незаконных рубок на 54 % в сравнении с 2016 годом (за период с сентября по декабрь) или на 252 тысячи кубометров, а количество случаев на 645.

– За 2017 год выросли на 38% налоговые поступления от предприятий лесопромышленного комплекса и составили 6 миллиардов 600 миллионов рублей. И это далеко не предел! – уверен Губернатор.