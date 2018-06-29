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439 тыс. рублей долга по алиментам выплатил житель Приангарья, чтобы продать квартиру

29 июня 2018

Житель Чунского района Иркутской области выплатил долг по алиментам после запрета на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом Чунского районного отдела судебных приставов вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении двухкомнатной благоустроенной квартиры, находящейся в собственности у гражданина К. Его задолженность перед несовершеннолетним сыном составила 439 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

При обращении в местный отдел Управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи квартиры должнику было отказано. Он сразу же явился на прием к судебному приставу. После оплаты задолженности ограничение было отменено и гражданин К. смог продать свое имущество. 


/ СИА /
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