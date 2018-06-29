Новости

ВТБ снизил ставки по автокредитованию LADA

29 июня 2018

ВТБ изменил ставки по партнерской программе автокредитования LADA Finance, снизив их в среднем на 1,5 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда LADA в рамках банковского продукта «Автоэкспресс».

Специальные условия позволяют клиенту приобрести автомобиль марки LADA в кредит по минимальным ставкам: от 12% годовых (с учетом дисконта в размере 3,5 п.п. при оформлении полиса страхования жизни и КАСКО). Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости транспортного средства.

В рамках программы кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Продукт «Автоэкспресс» предполагает оформление кредита по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. Решение принимается за 30 минут.

По итогам пяти месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с январем-маем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018 г. превысил 101 млрд рублей.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании