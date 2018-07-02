Стоимость электроэнергии для населения Иркутской области с 1 июля 2018 года повысится на 5 копеек

Уровень тарифов на электроэнергию для населения Иркутской области, установленный с 1 июля 2018 года, остается стабильным и самым низким в России. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил, что областной парламент не располагает информацией о возможном значительном повышении тарифа в дальнейшем:

«С учетом планового повышения на пять копеек стоимость электроэнергии для населения Приангарья с 1 июля 2018 года составила 1,06 руб./кВт ч. Именно эти цифры утверждены службой по тарифам Иркутской области.

При этом у региональной службы по тарифам, которой руководит Губернатор Иркутской области – исключительная компетенция установления тарифов для населения».