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Утвержден новый состав Совета директоров Связь-Банка

2 июля 2018

28 июня в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров Связь-Банка (группа Внешэкономбанка), в ходе которого был избран новый состав Совета директоров Банка.

В обновленный состав Совета директоров вошли: Полубояринов Михаил Игоревич, Довлатов Артем Сергеевич, Зеленский Андрей Викторович, Краснов Игорь Сергеевич, Наумлинский Антон Владимирович, Ноздрачев Денис Александрович, Филев Иван Андреевич, Цокол Андрей Николаевич.

Председателем Совета директоров Связь-Банка в новом составе избран Михаил Полубояринов, Заместителем Председателя – Артем Довлатов. 

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

/ СИА /
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