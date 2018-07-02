Аналитики: Повышение НДС приведёт к всплеску инфляции и ухудшит положение ритейлеров

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин принял участие в онлайн-конференции «Российский ритейл: чемпионат, налоги и сделки M&A». По его мнению, повышение НДС может негативно сказаться на ритейле и покупательской способности населения. При этом лучше остальных конкурентов в FMCG-секторе выглядят бумаги «Ленты».

С 2017 года рынок розничной торговли демонстрирует растущую динамику, однако планируемое повышение ставки НДС до 20% может негативно сказаться на бизнесе ритейлеров. «Общий эффект на экономику будет несущественно негативным, так или иначе. Стоит ожидать всплеска инфляции, так как НДС – проинфляционный налог. Из-за повышения НДС увеличится общий уровень цен – примерно на 1-1,5 п. п., рано или поздно он распространится на все отрасли. Однако в среднесрочной и краткосрочной перспективе влияние будет различаться», – отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По мнению эксперта, от повышения НДС выиграют экспортёры, имеющие возможность возместить эти расходы, однако пострадают импортёры – компании обрабатывающего сектора, закупающие дорогостоящую продукцию. При этом эффективная ставка НДС повышена на существенно меньшую величину, чем об этом сообщают СМИ. «Дело в том, что неизменной остаётся льготная ставка 0% и 10% на ряд товаров, которые составляют до 60% корзины потребления домохозяйств, – комментирует г-н Нигматуллин. – Кроме того, будет отменено повышение страховых взносов на 2 п. п. и ещё ряд повышений по страховым тарифам и налогов».

Помимо повышения НДС, Минэкономразвития анонсировало введение пошлин на импорт товаров из США и прорабатывает вопрос о необходимости введения пошлины на зарубежные интернет-покупки. «По мнению чиновников, эта мера добавит в бюджет 25 млрд рублей в год. На мой взгляд, снижение порога беспошлинного ввоза принесёт прямые убытки бюджету до нескольких млрд рублей в год из-за опережающего роста расходов на администрирование», – опасается г-н Нигматуллин.

На российском рынке продуктовой розницы самыми перспективными являются бумаги «Ленты», утверждает г-н Нигматуллин: «Компанией руководит опытный и хорошо замотивированный менеджмент, гипермаркеты и супермаркеты больше выигрывают в условиях улучшения экономической конъюнктуры на фоне более широкого ассортимента и высокого качества сервиса. На горизонте года вполне можем увидеть хороший рост. Однако у компании есть свои специфические риски – акционер TPG Capital. Сложно сказать, как это скажется на бизнесе с учётом геополитической ситуации. Лучше не держать большую долю в портфеле».

До недавних пор «X5 Retail Group» был очень сильным игроком, ключевой менеджмент компании недостаточно замотивирован опционными программами и/или прямым владением акций, уверен г-н Нигматуллин: «Это очень серьёзная ошибка на таком сложном и высококонкурентном рынке, как FMCG. В итоге менеджмент перешёл или скоро перейдёт к конкурентам. График, который рисуют бумаги на Московской бирже, – закономерное следствие перечисленного. На горизонте года я бы не ждал особых изменений в бизнесе, сохранится влияние решений старого менеджмента».

Стратегические ошибки совершил и менеджмент «Дикси». «По ряду причин ритейлер так и не смог найти баланс между наценкой, ассортиментом и оборачиваемостью, – объясняет г-н Нигматуллин. – Это негативно сказалось на рентабельности капитала. Но вместо решения проблемы компания продолжала неадекватно агрессивную экспансию. Впоследствии пришлось закрывать магазины и уходить с рынка».