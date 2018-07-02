ВТБ снизил ставки по автокредитованию LADA

ВТБ изменил ставки по партнерской программе автокредитования LADA Finance, снизив их в среднем на 1,5 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда LADA в рамках банковского продукта «Автоэкспресс».

Специальные условия позволяют клиенту приобрести автомобиль марки LADA в кредит по минимальным ставкам: от 12% годовых (с учетом дисконта в размере 3,5 п.п. при оформлении полиса страхования жизни и КАСКО). Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости транспортного средства.

В рамках программы кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Продукт «Автоэкспресс» предполагает оформление кредита по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. Решение принимается за 30 минут.

По итогам пяти месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с январем-маем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018 г. превысил 101 млрд рублей.