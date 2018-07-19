Куда и за сколько летят туристы отдыхать в летний сезон

Жители крупных российских городов стали смелее бронировать туры в Интернете. Самый большой рост по сравнению с прошлым годом оказался в Самаре — 151%. Туристы из Казани чаще всего выбирают систему питания «все включено», таких 81%. Жители Екатеринбурга больше других тратят на путешествия — в среднем 89 000 рублей. Москвичи чаще других выбирают туры с завтраками, а туристы из Санкт-Петербурга оказались самыми патриотичными. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, проанализировав данные летних продаж в пяти крупнейших городах России.

Туристов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Казани объединяет лишь средняя продолжительность отдыха — во всех городах поездки в среднем длятся 8 дней. Во всех остальных предпочтениях прослеживаются значительные или малозаметные различия. Жители всех пяти городов стали чаще бронировать туры онлайн. В Москве за последний год этот показатель вырос на 41%, в Петербурге — на 67%, в Екатеринбурге — на 63%, в Казани — на 57%. Самый высокий рост показала Самара — 151%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров.

Турция — в лидерах

Москвичи предпочитают отдыхать за границей. Лидирующим направлением в этом году стала Турция — 42% туров были проданы в эту страну. Россия поделила второе место с Грецией, у них по 10%.

Предпочтения по направлениям у организованных туристов из Москвы, которые приобрели туры на летний сезон 2018 года:

Турция — 42%

Греция — 10%

Россия — 10%

Кипр — 9%

Тунис — 7%

Таиланд — 5%

Испания — 4%

Болгария — 2%

Черногория — 2%

Доминикана — 2%

Абхазия — 2%

Италия — 2%

Другие направления — 3%

Туристы из Санкт-Петербурга также любят турецкое гостеприимство — 32% туров приобретены в эту страну. При этом жители Северной столицы чаще других выбирают российские курорты, таких оказалось 20%.

Туристы из Екатеринбурга также предпочитают отдыхать в Турции — 54% туров приобретены в эту страну. Российские курорты у жителей Урала на втором месте с 17%.

В Турции любят отдыхать и жители Самары — 70% туров из этого города забронировано в Турцию. С существенным отрывом отстает Россия, всего 14% туров самарские туристы забронированы на лето на курорты родной страны.

Самую сильную тягу к турецким пляжам испытывают жители Казани— 78% туров в столице Татарстана забронировано в Турцию. При этом отдых на российских курортах пользуется в Казани наименьшей популярностью по сравнению с туристами из других городов — всего 9%.

Цена туров

Больше всего денег на отдых тратят жители Екатеринбурга: средний чек на туры с вылетом из этого города составляет 89 000 рублей. В Казани на отдых в среднем тратят столько же, сколько и в Москве — средний чек в обоих городах составляет по 84 000 рублей. Чуть меньше платят за туры отдыхающие из Самары — в среднем 83 000 рублей. Дешевле всего отдых обходится жителям Санкт-Петербурга — 75 000 рублей. Для сравнения: средний чек по России на отдых в текущем летнем сезоне составляет 83 000 рублей.

Туристы выбирают «все включено»

Туристы из Москвы предпочитают туры с системой «все включено», таких 55%. Однако на втором месте у москвичей по популярности идет отдых с завтраками — 19%, это самый высокий показатель по подобным турам среди всех городов. Завтраки и ужины выбирают 13% отдыхающих. Отели без питания бронируют 10% туристов. Трехразовое питание предпочитают только 3% отдыхающих из столицы.

Туристы из Санкт-Петербурга также бронируют значительную часть туров с системой «все включено» — 46%. Однако в Северной столице самый высокий процент туров в отели без питания — 20%. Завтраки предпочитают 18% туристов. Завтраки и ужины — 12%, а трехразовое питание — 4%.

Уральские туристы ценят систему «все включено» примерно так же, как и москвичи: 55% туров реализовано с таким типом питания. Доля туров в отели без питания составляет 16%, столько же туристов выбирают туры с завтраками — 16%. Завтраки и ужины предпочитают 9% туристов, а трехразовое питание — 4%.

«Мы наблюдаем существенный рост продаж в онлайне год от года. Причин тому несколько. Основной костяк нашей аудитории — это молодые семьи от 25 до 35 лет. Это люди, которые, возможно, раньше никогда не покупали туры в турагентствах и, скорее всего, начинали свои путешествия с самостоятельных поездок, — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — И эти молодые люди, которые привыкли бронировать туры в Интернете, ориентируются на определенный бюджет, понимая, что им проще и дешевле купить тур, чем организовать какое-то самостоятельное путешествие, бронируя отель и перелет по частям. Соответственно, они смотрят на сервисы по поиску и бронированию туров, где можно все сделать удаленно — удобно и привычно, без необходимости обзванивать множество турагентств и специально куда-то ездить. Еще один фактор роста — это наличие турецкого направления, которое является самым любимым и популярным у российского туриста. Популярность Турции также обусловлена отсутствием виз: никуда не нужно специально ездить с паспортом, можно забронировать тур, не вставая с дивана. Это особенно удобно для тех туристов, которым для оформления визы пришлось бы специально несколько раз ездить в другой город».