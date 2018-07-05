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Цены на коллекционные автомобили упали впервые за последние 10 лет

5 июля 2018

За год (с I квартала 2017 года по I квартал 2018 года) люксовые автомобили подешевели на 1%, отрицательная динамика цен предметов роскоши данной категории была зафиксирована впервые за последние 10 лет, говорится в исследовании Knight Frank Luxury Investments Index (KFLII).

Индекс инвестиций в предметы роскоши KFLII, рассчитываемый компанией Knight Frank, отслеживает динамику инвестиций ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) по 10 видам люксовых товаров: антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические автомобили.

«Последние несколько лет рост цен на люксовые автомобили был двузначным и резкое замедление динамики во многом связано с тем, что спекулятивные инвесторы покинули рынок», -- объясняет Дитрих Хатлапа, основатель Historic Automobile Group International (HAGI), отслеживающей стоимость исторических авто.

«Самые активные покупатели – разбирающиеся коллекционеры и энтузиасты, которые понимают, что делают и чего именно хотят. Они не переплачивают за автомобили в неподобающем состоянии или без прекрасной родословной, и готовы тщательно изучать рынок, перед тем, как купить машину», -- продолжает Хатлапа.

Аукцион Bonhams надеется, что ситуация изменится: в июле на Фестивале скорости в Гудвуде он пустит с молотка редкий Aston Martin DB4GT Zagato 1961 года выпуска, которым управлял легенда «Формулы 1» Джим Кларк. Ожидаемая стоимость лота не была объявлена, однако Bonhams планирует, что она перешагнет барьер в 10 млн. фунтов стерлингов. Тем самым, он станет самым дорогим автомобилем, который был выставлен на аукционе в Великобритании.

Автомобиль знаменит тем, что участвовал в аварии с Ferrari 250 и 250 GT SWB в Ла-Манше в 1962 году. Всего было выпущено 39 автомобилей серии 250 GTO, и американский магнат Дэвид МакНейл, сколотивший состояние на производстве автомобильных ковриков, недавно заплатил $70 млн за известную модель 1963 года.

Таким образом эта сделка делает Ferrari с серийным номером 4153 GT, по всей вероятности, самым дорогим автомобилем, который когда-либо продавался. Об истории этого автомобиля написана книга: у него прекрасная родословная, он победил в Тур де Франс и пришел четвертым в Ла-Манше. Обладание им также обеспечивает доступ эксклюзивные мероприятия, проводимые исключительно для владельцев 250 GTO.

Доступ к таким редким событиям является крупным драйвером для определенных сегментов рынка, отмечает г-н Хатлапа. «Мы видели очень высокие цены на автомобили, которые имеют право участвовать в легендарном историческом Гран-при Монако. Он открыт только для автомобилей того периода», - объясняет он.

Автомобиль Mclaren-Cosworth, на котором победил Айртон Сенна на Гран-при Монако в 1993 году, стал звездой недавних аукционов Bonhams. Его привез бывший глава «Формулы 1» Берни Экклстоун за € 4,2 млн.

Предметы искусства в 2016 году находились в конце рейтинга, но спустя год с ростом цен в размере 21% обогнали вино и теперь вырвались в лидеры благодаря продаже картины «Спаситель Мира» Леонардо да Винчи за $450 млн.

«Продажи картин менее знаменитых художников также перешагнули многомилионные результаты», -- говорит Себастьян Дути, директор исследовательской компании Art Market Research. Последние два десятка лет популярностью среди ценителей искусства пользовались картины импрессионистов и авторов послевоенного периода. Но ситуация меняется – стоимость работ некоторых современных художников быстро увеличивается в цене последние несколько лет.

В марте художник Марк Бредфорд попал в заголовки, когда бывшая звезда тенниса Джон Макэнрой продал картину «Суматоха I» за рекордные $10,4 млн. в лондонском аукционном доме Филлипс де Пюри. В мае рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом P. Diddy, купил за $21,1 млн. картину художника Керри Джеймса Маршалла в Sotheby's. За 20 лет стоимость полотна увеличилась более чем в 800 раз – в 1997 г. за ту же работу заплатили только $25 тыс. долларов.

Индекс дорогих вин зафиксировал общий рост рынка в размере 9% за год. При этом основатель Wine Owners Ник Мартин подчеркивает, что различные секторы рынка демонстрируют различную динамику. Самые популярные вина Бургундии демонстрируют рост от 20% до 70%, а рынок Бордо неоднороден.  

Самые продаваемые модели коллекционных автомобилей

Место

Марка

Модель, (год выпуска)

Стоимость, $ млн.

1

Ferrari

250 GTO (1962)

38,1

2

Mercedes-Benz

W 196 Grand Prix (1953)

29,5

3

Aston-Martin

DBR1 (1956)

22,5

4

Jaguar

D-Type (1955)

21,8

5

Alfa Romeo

8C 2900B Lungo Spider (1939)

19,8

6

McLaren

F1 (1995)

15,6

7

AC/Shelby

Cobra 260 (1962)

13,8

8

Ford

GT 40 (1968)

11

9

Bugatti

Type 55 Roadster (1931)

10,4

10

Porsche

956 Le Mans winner (1982)

10,1

11

Bentley

4.5 litre Blower Birkin (1929)

7,9

 

Индекс инвестиций в предметы роскоши Knight Frank, 2008-2018 гг.

Класс товаров

12 месяцев (I квартал 2017-I квартал 2018 гг.)

5 лет

10 лет

Автомобили

-1%

91%

288%

Вино

9%

58%

174%

Монеты

4%

50%

182%

Ювелирные изделия

4%

41%

138%

Предметы искусства

21%

29%

55%

Марки

1%

11%

103%

Цветные бриллианты

0%

9%

73%

Часы

5%

23%

69%

Китайский фарфор

-2%

-12%

-4%

Антикварная мебель

-1%

-20%

-32%

Индекс инвестиций в предметы роскоши Knight Frank Luxury Investments Index

6%

40%

138%

 

 

 

 


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