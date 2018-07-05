Цены на коллекционные автомобили упали впервые за последние 10 лет

За год (с I квартала 2017 года по I квартал 2018 года) люксовые автомобили подешевели на 1%, отрицательная динамика цен предметов роскоши данной категории была зафиксирована впервые за последние 10 лет, говорится в исследовании Knight Frank Luxury Investments Index (KFLII).
Индекс инвестиций в предметы роскоши KFLII, рассчитываемый компанией Knight Frank, отслеживает динамику инвестиций ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) по 10 видам люксовых товаров: антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические автомобили.
«Последние несколько лет рост цен на люксовые автомобили был двузначным и резкое замедление динамики во многом связано с тем, что спекулятивные инвесторы покинули рынок», -- объясняет Дитрих Хатлапа, основатель Historic Automobile Group International (HAGI), отслеживающей стоимость исторических авто.
«Самые активные покупатели – разбирающиеся коллекционеры и энтузиасты, которые понимают, что делают и чего именно хотят. Они не переплачивают за автомобили в неподобающем состоянии или без прекрасной родословной, и готовы тщательно изучать рынок, перед тем, как купить машину», -- продолжает Хатлапа.
Аукцион Bonhams надеется, что ситуация изменится: в июле на Фестивале скорости в Гудвуде он пустит с молотка редкий Aston Martin DB4GT Zagato 1961 года выпуска, которым управлял легенда «Формулы 1» Джим Кларк. Ожидаемая стоимость лота не была объявлена, однако Bonhams планирует, что она перешагнет барьер в 10 млн. фунтов стерлингов. Тем самым, он станет самым дорогим автомобилем, который был выставлен на аукционе в Великобритании.
Автомобиль знаменит тем, что участвовал в аварии с Ferrari 250 и 250 GT SWB в Ла-Манше в 1962 году. Всего было выпущено 39 автомобилей серии 250 GTO, и американский магнат Дэвид МакНейл, сколотивший состояние на производстве автомобильных ковриков, недавно заплатил $70 млн за известную модель 1963 года.
Таким образом эта сделка делает Ferrari с серийным номером 4153 GT, по всей вероятности, самым дорогим автомобилем, который когда-либо продавался. Об истории этого автомобиля написана книга: у него прекрасная родословная, он победил в Тур де Франс и пришел четвертым в Ла-Манше. Обладание им также обеспечивает доступ эксклюзивные мероприятия, проводимые исключительно для владельцев 250 GTO.
Доступ к таким редким событиям является крупным драйвером для определенных сегментов рынка, отмечает г-н Хатлапа. «Мы видели очень высокие цены на автомобили, которые имеют право участвовать в легендарном историческом Гран-при Монако. Он открыт только для автомобилей того периода», - объясняет он.
Автомобиль Mclaren-Cosworth, на котором победил Айртон Сенна на Гран-при Монако в 1993 году, стал звездой недавних аукционов Bonhams. Его привез бывший глава «Формулы 1» Берни Экклстоун за € 4,2 млн.
Предметы искусства в 2016 году находились в конце рейтинга, но спустя год с ростом цен в размере 21% обогнали вино и теперь вырвались в лидеры благодаря продаже картины «Спаситель Мира» Леонардо да Винчи за $450 млн.
«Продажи картин менее знаменитых художников также перешагнули многомилионные результаты», -- говорит Себастьян Дути, директор исследовательской компании Art Market Research. Последние два десятка лет популярностью среди ценителей искусства пользовались картины импрессионистов и авторов послевоенного периода. Но ситуация меняется – стоимость работ некоторых современных художников быстро увеличивается в цене последние несколько лет.
В марте художник Марк Бредфорд попал в заголовки, когда бывшая звезда тенниса Джон Макэнрой продал картину «Суматоха I» за рекордные $10,4 млн. в лондонском аукционном доме Филлипс де Пюри. В мае рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом P. Diddy, купил за $21,1 млн. картину художника Керри Джеймса Маршалла в Sotheby's. За 20 лет стоимость полотна увеличилась более чем в 800 раз – в 1997 г. за ту же работу заплатили только $25 тыс. долларов.
Индекс дорогих вин зафиксировал общий рост рынка в размере 9% за год. При этом основатель Wine Owners Ник Мартин подчеркивает, что различные секторы рынка демонстрируют различную динамику. Самые популярные вина Бургундии демонстрируют рост от 20% до 70%, а рынок Бордо неоднороден.
Самые продаваемые модели коллекционных автомобилей
|
Место
|
Марка
|
Модель, (год выпуска)
|
Стоимость, $ млн.
|
1
|
Ferrari
|
250 GTO (1962)
|
38,1
|
2
|
Mercedes-Benz
|
W 196 Grand Prix (1953)
|
29,5
|
3
|
Aston-Martin
|
DBR1 (1956)
|
22,5
|
4
|
Jaguar
|
D-Type (1955)
|
21,8
|
5
|
Alfa Romeo
|
8C 2900B Lungo Spider (1939)
|
19,8
|
6
|
McLaren
|
F1 (1995)
|
15,6
|
7
|
AC/Shelby
|
Cobra 260 (1962)
|
13,8
|
8
|
Ford
|
GT 40 (1968)
|
11
|
9
|
Bugatti
|
Type 55 Roadster (1931)
|
10,4
|
10
|
Porsche
|
956 Le Mans winner (1982)
|
10,1
|
11
|
Bentley
|
4.5 litre Blower Birkin (1929)
|
7,9
Индекс инвестиций в предметы роскоши Knight Frank, 2008-2018 гг.
|
Класс товаров
|
12 месяцев (I квартал 2017-I квартал 2018 гг.)
|
5 лет
|
10 лет
|
Автомобили
|
-1%
|
91%
|
288%
|
Вино
|
9%
|
58%
|
174%
|
Монеты
|
4%
|
50%
|
182%
|
Ювелирные изделия
|
4%
|
41%
|
138%
|
Предметы искусства
|
21%
|
29%
|
55%
|
Марки
|
1%
|
11%
|
103%
|
Цветные бриллианты
|
0%
|
9%
|
73%
|
Часы
|
5%
|
23%
|
69%
|
Китайский фарфор
|
-2%
|
-12%
|
-4%
|
Антикварная мебель
|
-1%
|
-20%
|
-32%
|
Индекс инвестиций в предметы роскоши Knight Frank Luxury Investments Index
|
6%
|
40%
|
138%