Цены на коллекционные автомобили упали впервые за последние 10 лет

За год (с I квартала 2017 года по I квартал 2018 года) люксовые автомобили подешевели на 1%, отрицательная динамика цен предметов роскоши данной категории была зафиксирована впервые за последние 10 лет, говорится в исследовании Knight Frank Luxury Investments Index (KFLII).

Индекс инвестиций в предметы роскоши KFLII, рассчитываемый компанией Knight Frank, отслеживает динамику инвестиций ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) по 10 видам люксовых товаров: антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические автомобили.

«Последние несколько лет рост цен на люксовые автомобили был двузначным и резкое замедление динамики во многом связано с тем, что спекулятивные инвесторы покинули рынок», -- объясняет Дитрих Хатлапа, основатель Historic Automobile Group International (HAGI), отслеживающей стоимость исторических авто.

«Самые активные покупатели – разбирающиеся коллекционеры и энтузиасты, которые понимают, что делают и чего именно хотят. Они не переплачивают за автомобили в неподобающем состоянии или без прекрасной родословной, и готовы тщательно изучать рынок, перед тем, как купить машину», -- продолжает Хатлапа.

Аукцион Bonhams надеется, что ситуация изменится: в июле на Фестивале скорости в Гудвуде он пустит с молотка редкий Aston Martin DB4GT Zagato 1961 года выпуска, которым управлял легенда «Формулы 1» Джим Кларк. Ожидаемая стоимость лота не была объявлена, однако Bonhams планирует, что она перешагнет барьер в 10 млн. фунтов стерлингов. Тем самым, он станет самым дорогим автомобилем, который был выставлен на аукционе в Великобритании.

Автомобиль знаменит тем, что участвовал в аварии с Ferrari 250 и 250 GT SWB в Ла-Манше в 1962 году. Всего было выпущено 39 автомобилей серии 250 GTO, и американский магнат Дэвид МакНейл, сколотивший состояние на производстве автомобильных ковриков, недавно заплатил $70 млн за известную модель 1963 года.

Таким образом эта сделка делает Ferrari с серийным номером 4153 GT, по всей вероятности, самым дорогим автомобилем, который когда-либо продавался. Об истории этого автомобиля написана книга: у него прекрасная родословная, он победил в Тур де Франс и пришел четвертым в Ла-Манше. Обладание им также обеспечивает доступ эксклюзивные мероприятия, проводимые исключительно для владельцев 250 GTO.

Доступ к таким редким событиям является крупным драйвером для определенных сегментов рынка, отмечает г-н Хатлапа. «Мы видели очень высокие цены на автомобили, которые имеют право участвовать в легендарном историческом Гран-при Монако. Он открыт только для автомобилей того периода», - объясняет он.

Автомобиль Mclaren-Cosworth, на котором победил Айртон Сенна на Гран-при Монако в 1993 году, стал звездой недавних аукционов Bonhams. Его привез бывший глава «Формулы 1» Берни Экклстоун за € 4,2 млн.

Предметы искусства в 2016 году находились в конце рейтинга, но спустя год с ростом цен в размере 21% обогнали вино и теперь вырвались в лидеры благодаря продаже картины «Спаситель Мира» Леонардо да Винчи за $450 млн.

«Продажи картин менее знаменитых художников также перешагнули многомилионные результаты», -- говорит Себастьян Дути, директор исследовательской компании Art Market Research. Последние два десятка лет популярностью среди ценителей искусства пользовались картины импрессионистов и авторов послевоенного периода. Но ситуация меняется – стоимость работ некоторых современных художников быстро увеличивается в цене последние несколько лет.

В марте художник Марк Бредфорд попал в заголовки, когда бывшая звезда тенниса Джон Макэнрой продал картину «Суматоха I» за рекордные $10,4 млн. в лондонском аукционном доме Филлипс де Пюри. В мае рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом P. Diddy, купил за $21,1 млн. картину художника Керри Джеймса Маршалла в Sotheby's. За 20 лет стоимость полотна увеличилась более чем в 800 раз – в 1997 г. за ту же работу заплатили только $25 тыс. долларов.

Индекс дорогих вин зафиксировал общий рост рынка в размере 9% за год. При этом основатель Wine Owners Ник Мартин подчеркивает, что различные секторы рынка демонстрируют различную динамику. Самые популярные вина Бургундии демонстрируют рост от 20% до 70%, а рынок Бордо неоднороден.

Самые продаваемые модели коллекционных автомобилей

Место Марка Модель, (год выпуска) Стоимость, $ млн. 1 Ferrari 250 GTO (1962) 38,1 2 Mercedes-Benz W 196 Grand Prix (1953) 29,5 3 Aston-Martin DBR1 (1956) 22,5 4 Jaguar D-Type (1955) 21,8 5 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider (1939) 19,8 6 McLaren F1 (1995) 15,6 7 AC/Shelby Cobra 260 (1962) 13,8 8 Ford GT 40 (1968) 11 9 Bugatti Type 55 Roadster (1931) 10,4 10 Porsche 956 Le Mans winner (1982) 10,1 11 Bentley 4.5 litre Blower Birkin (1929) 7,9

Индекс инвестиций в предметы роскоши Knight Frank, 2008-2018 гг.