Примсоцбанк подарит футбольные мячи за фото с усами

Примсоцбанк запускает фотоконкурс «УсыПримсоцбанка» в рамках акции #усынадежды, направленной на поддержку выступления Сборной России на ЧМ-2018. Победители конкурса будут определены 17 июля и получат профессиональные футбольные мячи в качестве награды.
Для участия в конкурсе необходимо выложить в социальной сети Instagram фотографию с настоящими, накладными, нарисованными или любыми другими усами и подписаться на Instagram-аккаунт @primsotsbank. Также на фотографии должен присутствовать логотип Примсоцбанка, а в описании к ней – хэштег #усыпримсоцбанка. Профиль участника конкурса должен быть открытым.
— Мы подготовили всё для удобного участия в конкурсе: в каждом офисе Банка во Владивостоке можно найти набор усов и сделать отличную фотографию с их помощью, — рассказал Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Желаем нашей сборной удачи в играх, а вам – в конкурсе!
6 победителей будут определены 17 июля в 17:00 по владивостокскому времени путём случайного выбора через сайт-приложение giveawation. 3 победителя получат профессиональные футбольные мячи, ещё 3 – поощрительные подарки. Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону единой справочной службы Примсоцбанка 8(800)200-42-02.