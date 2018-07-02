Примсоцбанк подарит футбольные мячи за фото с усами

Примсоцбанк запускает фотоконкурс «УсыПримсоцбанка» в рамках акции #усынадежды, направленной на поддержку выступления Сборной России на ЧМ-2018. Победители конкурса будут определены 17 июля и получат профессиональные футбольные мячи в качестве награды.

Для участия в конкурсе необходимо выложить в социальной сети Instagram фотографию с настоящими, накладными, нарисованными или любыми другими усами и подписаться на Instagram-аккаунт @primsotsbank. Также на фотографии должен присутствовать логотип Примсоцбанка, а в описании к ней – хэштег #усыпримсоцбанка. Профиль участника конкурса должен быть открытым.

— Мы подготовили всё для удобного участия в конкурсе: в каждом офисе Банка во Владивостоке можно найти набор усов и сделать отличную фотографию с их помощью, — рассказал Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Желаем нашей сборной удачи в играх, а вам – в конкурсе!

6 победителей будут определены 17 июля в 17:00 по владивостокскому времени путём случайного выбора через сайт-приложение giveawation. 3 победителя получат профессиональные футбольные мячи, ещё 3 – поощрительные подарки. Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону единой справочной службы Примсоцбанка 8(800)200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 97 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 55 точек присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.