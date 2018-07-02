Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга лучших бизнес-депозитов в долларах США

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга лучших бизнес-вкладов в долларах США сроком на 6 месяцев, подготовленного банковским порталом Bankchart. В исследовании участвовали депозиты с любой выплатой процентов и независимо от возможности пополнения или частичного снятия с вклада. Эксперты портала проанализировали предложения 20 крупнейших российских банков. Вторую строчку рейтинга заняло предложение УРАЛСИБа «On-line депозит».

«On-line депозит» предоставляет возможность размещать свободные денежные средства и получать дополнительный доход без посещения банка – достаточно оставить онлайн-заявку в системе «Клиент – Банк».

Банк УРАЛСИБ активно развивает линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса, по итогам 2017 года входит в Топ-5 рейтинга банков с наибольшим объемом кредитования МСБ и в Топ-10 банков с наибольшим портфелем кредитов МСБ, согласно исследованию Эксперт РА.

Подробную информацию о депозитных продуктах Банка УРАЛСИБ для малого бизнеса и условиях размещения средств можно получить в ближайших отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на сайте банка УРАЛСИБ.