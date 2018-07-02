Новости

Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест

2 июля 2018

Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест. Продукт позволяет приобрести гараж или машино-место как на вторичном рынке, так и на этапе строительства, а также построить гараж самостоятельно на имеющемся или приобретаемом земельном участке.

Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места составит 10% годовых. Первоначальный взнос от 25%, срок кредитования от 12 мес. до 30 лет. На период до оформления права собственности на объект ставки выше на 1 п.п. В случае отсутствия  страхования жизни и здоровья надбавка составляет 1 п.п.

«Покупая квартиру, многие наши клиенты хотят сразу решить вопрос и с парковкой для автомобиля. Мы рассчитываем, что продукт будет пользоваться спросом, так как уже сейчас видим интерес к нему как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров-застройщиков», – сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
«Специалистов такого уровня надо послушать непременно». Татьяна Галущенко о IV саммите РГУД в Иркутске
"Это одно из интереснейших мероприятий в нашем городе", - Юрий Винников о том, почему стоит посетить IV Байкальский саммит РГУД
Образы городов будущего обсудят на Байкальском саммите РГУД 25-26 июля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании