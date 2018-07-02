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В Иркутске заработало колесо обозрения

2 июля 2018

В Иркутске 30 июня, в День молодежи, заработало колесо обозрения на острове Конный. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Как прокомментировал на своей странице иркутский ведущий Денис Гук, к аттракциону выстроилась огромная очередь, первые же пассажиры довольны. 

Высота колеса — 50 метров. На колесе размещено 24 кабинки вместимостью шесть человек. При быстром режиме полный оборот колесо делает за 11,5 минуты, на медленном — за 16 минут.

Работать аттракцион будет круглый год. Летом колесо воспрещено запускать во время дождя, зимой — при температуре ниже -20 градусов. Стоимость возведения аттракциона составила 50 млн рублей.

Напомним, колесо обозрения изначально планировалось запустить еще в 2017 году, однако запуск переносился несколько раз.


/ СИА /
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