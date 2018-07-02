Доставка угля в северные районы Иркутской области завершена досрочно

В Мамско-Чуйский район Иркутской области прибыли последние суда с углем, предназначенным для нужд населения. Таким образом, в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы по воде доставлено 77 тыс. тонн твердого топлива, сообщают в региональном министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта.

Фото: irkobl.ru

В последние годы доставку топлива в северные районы Иркутской области приходилось осуществлять в режиме маловодья в реках Осетровско-Ленского бассейна. Учитывая опыт прошлых лет, в Правительстве Иркутской области приняли решение обеспечить завоз основного объема топлива до 1 августа. Навигационный период на северных реках начался 7 мая.

Завершить отгрузку и доставку твердого топлива раньше, чем в предыдущие годы, позволило заблаговременное планирование, а также профессионализм и ответственный подход к делу всех структур и подразделений, обеспечивающих стабильную жизнедеятельность северных районов, и своевременное выделение региональным Правительством средств для приобретения и доставки топливно-энергетических ресурсов. Сегодня на эти цели из областного бюджета направлено около 900 млн рублей.

Напомним, что завоз топлива по дорогам зимнего пользования выполнен также опережающими темпами. Уже к 28 марта в полном объеме были доставлены 5,3 тыс. тонн нефтепродуктов в Катангский, Братский, Нижнеудинский, Качугский районы.