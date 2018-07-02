За восемь лет количество молодежи в Приангарье снизилось на 23%

В Иркутской области проживают 435,8 тыс. людей в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 18% от общего числа населения региона. По сравнению с 2010 годом молодежи стало меньше на 134 тыс. человек или на 23%, на что значительно повлиял спад рождаемости в 90-е годы, подсчитали в Иркутскстате . Вторым фактором снижения является миграционная убыль, 18 тыс. человек за восемь лет. Также сокращается число студентов, в государственных вузах за семь лет студентов стало в 1,6 раза меньше.

Женщины стали реже рожать до достижения 30-летнего возраста. Этот показатель снизился с 2010 по 2017 год с 71 до 58 процентов от всех деторождений. В 2017 году женщинами, не состоявшими в зарегистрированном браке, было рождено 10 тыс. 44 ребенка, почти треть общего числа родившихся. Часть из этих детей была зарегистрирована по общему заявлению родителей. По заявлению матери за год зарегистрированы 4 тыс. 564 ребенка, в 2010-м этот показатель был выше — 7 тыс. 684.

Уровень смертности молодежи, как и населения в целом, имеет тенденцию снижения, относительный показатель с 2010 года стал меньше в 1,6 раза (всего по области — на 10 процентов). Молодые люди гибнут преимущественно из-за несчастных случаев, отравлений и травм, на них приходится 62 процента смертей в этом возрасте (в 2010 — 58 процентов).