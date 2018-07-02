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За трое суток в Иркутской области ликвидировали 34 лесных пожара

2 июля 2018

С 29 июня по 1 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 34 пожара. Их общая площадь составляла 7 349,2 га, в том числе 6 627,8 га – покрытых лесом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Иркутскавиалесоохраны.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

В воскресенье 1 июля потушено восемь пожаров на общей площади 4 923 га лесной территории и 596,2 га, не покрытых лесом: два возгорания в Жигаловском районе, по одному – в Осинском, Качугском, Катангском, Усть-Кутском, Киренском и Куйтунском районах. 

По состоянию на утро 2 июля было зарегистрировано 25 действующих пожаров на общей площади 3 282,8 га: по шесть возгораний в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах, четыре – в Братском, по два – в Жигаловском, Киренском и Усть-Удинском районах, по одному – в Куйтунском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах.

32 природных пожара находятся в зоне космомониторинга, и все они возникли из-за гроз: 29 – в Катангском районе, два – в Усть-Удинском, один в УстьКутском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 37 933,2 га. 

  • Сегодня чрезвычайный – пятый – класс пожарной опасности установился на территории Усть-Кутского, Братского и Тайшетского районов.
  • Высокий – четвертый – класс – в Чунском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Киренском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Эхирит-Булагатском, Иркутском, Шелеховском районах и на территории Ангарского городского округа.
  • Третий класс зарегистрирован в Нижнеудинском, Зиминском, Нукутском, Аларском, Усольском и Качугском районах. 

<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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