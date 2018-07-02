За трое суток в Иркутской области ликвидировали 34 лесных пожара

С 29 июня по 1 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 34 пожара. Их общая площадь составляла 7 349,2 га, в том числе 6 627,8 га – покрытых лесом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Иркутскавиалесоохраны.

Фото: irkobl.ru

В воскресенье 1 июля потушено восемь пожаров на общей площади 4 923 га лесной территории и 596,2 га, не покрытых лесом: два возгорания в Жигаловском районе, по одному – в Осинском, Качугском, Катангском, Усть-Кутском, Киренском и Куйтунском районах.

По состоянию на утро 2 июля было зарегистрировано 25 действующих пожаров на общей площади 3 282,8 га: по шесть возгораний в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах, четыре – в Братском, по два – в Жигаловском, Киренском и Усть-Удинском районах, по одному – в Куйтунском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах.

32 природных пожара находятся в зоне космомониторинга, и все они возникли из-за гроз: 29 – в Катангском районе, два – в Усть-Удинском, один в УстьКутском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 37 933,2 га.