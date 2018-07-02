Глава Иркутской области выступил против пенсионной реформы

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко высказался против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Он намерен направить в Госдуму отрицательный отзыв на правительственную реформу, сообщает РБК.

Сергей Левченко отметил, что не поддерживает законопроект, и считает, что это не совсем корректный метод для повышения пенсий. По словам губернатора Иркутской области, этого можно было бы добиться увеличением производительности труда населения. Политик намерен направить в Думу отрицательный отзыв на правительственный законопроект уже на следующей неделе.

Напомним, предложения правительства по изменению пенсионного возраста, которые были оформлены в законопроект и внесены в Госдуму, премьер-министр Дмитрий Медведев изложил 14 июня. Для мужчин возраст выхода на пенсию к 2028 году увеличится до 65 лет, для женщин — к 2034-му до 63 лет. Сейчас этот возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

По словам Медведева, повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии сверх уровня инфляции, поскольку пенсии будут расти ориентировочно на 1 тысячу рублей в год.