Переехать на ПМЖ за границу хотели бы 10% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования, посвященного изучению эмиграционных настроений россиян. Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии – именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

Фото: inosmi.ru

Абсолютное большинство наших сограждан (88%) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. В последние год-два большинство россиян не отмечают роста числа выезжающих на постоянное место жительства в другие страны: 27% считают, что таких людей стало меньше, 27% – что их число не изменилось. О росте потока переселенцев сказали 23%. Родные и знакомые, покинувшие Родину в последние годы, есть у каждого четвертого опрошенного (26%): среди тех, кто путешествовал с туристическими целями за последние 2-3 года, эта доля составила 46%.

Доля желающих уехать за рубеж остается практически неизменной: в 2011-2018 гг. она колеблется в пределах 10-13%. В 2018 г. о желании уехать на ПМЖ в другую страну сказали 10% россиян. Прежде других такое стремление выказывает молодежь (среди 18-24-летних – 31%) и люди, путешествовавшие за последние 2-3 года (19-20%).

За год заметно снизилась доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух (с 17% в 2017 г. до 10% в 2018 г. – среди желающих уехать). Выбор страны проживания стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (собирать информацию о «будущей Родине», учить иностранный язык, консультироваться со знакомыми, переехавшими за границу и др.).

В последние годы 18% россиян путешествовали с туристическими целями, отправлялись на отдых или на лечение. Среди молодежи (18-24 года) эта доля составила 27%, тогда как среди старшего поколения (60 лет+) – только 14%. Три четверти россиян (74%) не выезжали за пределы России за последние 2-3 года.

ТОП-3 предпочтительных направлений эмиграции – Германия, США и Испания. Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии – именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.