Новый дом культуры построили на 42 млн рублей в поселке Иркутской области

Новый дом культуры открылся в поселке Залари Иркутской области. По информации пресс-службы регправительства, строительство было начато в июне прошлого года в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» и финансировалось за счет средств областного и местного бюджетов. Сметная стоимость проекта составила 41,7 млн рублей.

Фото: irkobl.ru

На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры и архивов Иркутской области Татьяна Корикова, глава Заларинского муниципального образования Валерий Орноев, мэр муниципального образования «Заларинский район» Владимир Самойлович.

Старое здание дома культуры было построено в 1952 году, его снесли, так как оно находилось в аварийном состоянии и не подлежало капитальному ремонту. Пока строилось новое здание, учреждение не прерывало своей деятельности. На первом этаже нового здания оборудована сцена и зрительный зал на 210 посадочных мест, помещения для работы различных кружков, костюмерная комната. На втором этаже расположена библиотека, конференц-зал и хореографический класс. Общая площадь объекта – 829 кв.м.

– В настоящее время продолжается строительство еще 12 учреждений культуры в муниципальных образованиях Иркутской области. Это дома культуры в поселках Железнодорожный Усольского района, Забитуй Аларского района, Большой Луг Шелеховского района, Усть-Куда Иркутского района, селах Андрюшино Куйтунского района, Майск Осинского района, Тараса Боханского района, Преображенка Катангского района, Мойган Заларинского района. Кроме того, возводятся здание районного архива в селе Ербогачён Катангского района, детская школа искусств на 650 мест в Саянске и библиотека им. В.Г. Распутина в поселке Усть-Уда, – рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.