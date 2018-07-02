Иркутск отметил День молодежи

Более 20 мероприятий на общественных пространствах в разных округах города были организованы для иркутян в рамках празднования Дня молодежи 30 июня.

Остров Юность стал центром спортивных событий. Здесь на теннисных кортах организовали мастер-классы и турнир среди любителей. У памятника Александру III соревновались в динамических шахматах. На отреставрированной концертной площадке прошла интеллектуальная игра Quiz Night Show.

Праздничных мероприятия провели во всех округах Иркутска на новых общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». На площадках были организованы фестивали паркура, граффити, спортивные соревнования по пляжному волейболу, вэйкбордингу, мини-футболу. Во всех округах прошли праздничные концерты.

Накануне иркутян поздравил с праздником мэр города Дмитрий Бердников:

– Иркутск всегда был городом молодежи, студентов: здесь сосредоточены ведущие вузы региона, каждый год реализуется множество инициатив. Молодость – это не только возраст, но еще и особое состояние души. Для вас не существует преград, вы полны энергии, идей, надежд и стремлений. И именно нашей молодежи решать, каким будет Иркутск!

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, фестиваль красок. проведенный на площадке у ТРК «КомсоМОЛЛ», стал уже традиционным. Завершилось празднование шоу-программой и дискотекой.