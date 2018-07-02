Промсвязьбанк готов к работе с Единой биометрической системой (ЕБС)

Промсвязьбанк успешно завершил тестирование системы биометрической регистрации граждан. До конца 2018 года более чем в 60 офисах присутствия банка у клиентов появится возможность регистрации подтвержденной учетной записи в ЕСИА (Госуслуги) и передачи биометрических данных. К концу 2019 года услуга будет доступна во всей сети Промсвязьбанка.



Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) — хранилище биометрической информации ЕСИА — в перспективе позволит физическим лицам дистанционно стать клиентом любого банка и пользоваться его услугами. В офисе Промсвязьбанка специалист проведет идентификацию клиента и проверит наличие учетной записи в ЕСИА, если записи нет, ее можно будет оперативно создать. После этого нужно будет записать образец голоса, назвав последовательность цифр, а также сделать снимок лица клиента. Услуга предоставляется бесплатно.



Промсвязьбанк планирует до конца года запустить сервис по дистанционному открытию вкладов через интернет-банк для новых клиентов, прошедших удаленную биометрическую идентификацию. При удаленном обращении в банк система предложит зарегистрированному пользователю поднести к лицу камеру мобильного телефона или другого устройства и произнести фразу, если все данные совпадут, пользователю будет предоставлен доступ к услуге.



"Промсвязьбанк одним из первых банков реализует в своих офисах систему биометрической регистрации в ЕСИА, — говорит директор по развитию цифровых технологий Промсвязьбанка Борис Гаврилов. — Мы входим в число участников пилотного проекта, работали над созданием концепции Единой биометрической системы и будем активно участвовать в совершенствовании и развитии системы. Удаленная биометрическая идентификация выведет взаимодействие с банками на новый уровень, чтобы стать клиентом банка, не нужно будет приходить в офис, услуги можно будет получить дистанционно".