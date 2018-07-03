Новости

Последствия сильного ливня устранили в Иркутске

3 июля 2018

Работники коммунальных служб устранили последствия сильного ливня в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-служба городской администрации.

2 июля в Иркутске выпало 22 миллиметра осадков, согласно информации МУП «Безопасный город». В некоторых районах города временно отключилось электроснабжение. Бригады «Иркутскавтодора» откачали воду с проезжей части на Баррикад, Ушаковской, Култукской, Дзержинского, Детской, Карла Маркса, в переулке Кооперативный.

Также сообщается, что во время грозы упало три дерева, пострадавших нет.

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp


<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
«Специалистов такого уровня надо послушать непременно». Татьяна Галущенко о IV саммите РГУД в Иркутске
"Это одно из интереснейших мероприятий в нашем городе", - Юрий Винников о том, почему стоит посетить IV Байкальский саммит РГУД
Образы городов будущего обсудят на Байкальском саммите РГУД 25-26 июля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании