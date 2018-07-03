Последствия сильного ливня устранили в Иркутске

Работники коммунальных служб устранили последствия сильного ливня в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-служба городской администрации.

2 июля в Иркутске выпало 22 миллиметра осадков, согласно информации МУП «Безопасный город». В некоторых районах города временно отключилось электроснабжение. Бригады «Иркутскавтодора» откачали воду с проезжей части на Баррикад, Ушаковской, Култукской, Дзержинского, Детской, Карла Маркса, в переулке Кооперативный.

Также сообщается, что во время грозы упало три дерева, пострадавших нет.