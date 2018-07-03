20 человек‍ отравились на молодежном форуме «Байкал»

Фото: irk.sledcom.ru

Сообщение о признаках отравления у 11-ти участников молодежного форума, разместившихся на территории одной из турбаз Ольхонского района,поступило 2 июня в Эхирит-Булагатский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР и специалисты Роспотребнадзора. По прибытию на турбазу стало известно, что общее количество обратившихся за медицинской помощью возросло до 20 человек, сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Состояние людей оценивается как удовлетворительное, от госпитализации отказались.

Следователи производят осмотры помещений, опрашивают участников форума, работников турбазы, на территории которой расположились участники. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.