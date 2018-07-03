Новости

«Россия побеждает – Примсоцбанк снижает» – скидка по бизнес-кредитам достигла 1,5 п.п.

3 июля 2018

Примсоцбанк снизил ставку по кредитам для малого и среднего  бизнеса на 1,5 п.п. от стандартной ставки в рамках акции #УсыНадежды. Причиной снижения стал выход сборной России в четвертьфинал Чемпионата Мира по футболу. Все клиенты Банка, получившие одобрение по кредиту в период с 18 июня по 16 июля 2018 года, могут воспользоваться скидкой.

— Сборная вышла в четвертьфинал чемпионата, а значит мы увеличиваем размер скидки по бизнес-клиентам. — рассказал  Алексей Пастухов, начальник  управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — На выходных наших футболистов ждёт очередной матч. Мы верим, что они порадуют нас отличной игрой, а мы порадуем клиентов очередным снижением ставки!

На сегодняшний день действует льгота в 1,5 процентный пункт от стандартной ставки. Далее скидка будет увеличиваться на 0.5 п.п. с выходом в каждый следующий этап. Льгота по кредиту составит 2 и 2,5 пункта в случае выхода в полуфинал и финал турнира. В случае победы сборной в Чемпионате клиентов будет ждать снижение на 3 п.п.

Акция действует на продукты по программам кредитования малого и среднего бизнеса, одобренные в период действия акции и выданные на срок не более 3-х лет в форме срочных кредитов, невозобновляемых и возобновляемых кредитный линий.

Подробную информацию об акции и продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 56 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.    

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
«Специалистов такого уровня надо послушать непременно». Татьяна Галущенко о IV саммите РГУД в Иркутске
"Это одно из интереснейших мероприятий в нашем городе", - Юрий Винников о том, почему стоит посетить IV Байкальский саммит РГУД
Образы городов будущего обсудят на Байкальском саммите РГУД 25-26 июля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании