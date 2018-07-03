Примсоцбанк откроет бизнесу бесплатные расчётные счета

Примсоцбанк объявляет о запуске акции «Счет за н0ль!», которая продлится до 31 декабря 2018 года. Представителям бизнеса предлагается бесплатно открыть расчётный счёт под ключ, а также подключить пакет дополнительных сервисов.

В рамках акции Примсоцбанк бесплатно откроет счет, безвозмездно заполнит и оформит карточку образцов подписей и оттиск печати в электронном виде, заверение копию документа, выдаст выписку из ЕГРЮЛ, а также подключит сервисы «СМС-информирование» и «личный кабинет».

— Мы стремимся сделать услуги Банка не только удобными, но и максимально доступными для бизнеса. Наше предложение подойдёт как малому бизнесу, так и крупным компаниям, — рассказала Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Помимо серьёзного пакета бесплатных опций, мы также предлагаем существенные скидки по дополнительным сервисам, например, интернет-банкингу «iBank2»

Подробные условия акции «Счет за н0ль!» можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте Банка, а также по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 57 точек присутствия в 26 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.