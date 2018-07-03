«Дистанционное управление бизнесом» и «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ» — новые семинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-семинарах: «Дистанционное управление бизнесом» и «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ». Семинары состоятся на неделе с 2 по 6 июля 2018 года. Участие в вебинарах бесплатное.

Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.

В среду, 2 июля в 14:00 (МСК), состоится онлайн-семинар Университета бизнеса «Дистанционное управление бизнесом».

На семинаре вместе с руководителем группы компаний «ИнтерЛогика» Алексеем Барановым обсудим все тонкости дистанционного руководства компанией:

объективные и необъективные причины неприятия дистанционного бизнеса

важные качества дистанционного руководителя

как подготовить бизнес к переходу на дистанционное управление

какие вопросы нужно решать лично и как контролировать ситуацию

А в пятницу, 6 июля в 15:00 (МСК), подключайтесь к онлайн-семинару Университета бизнеса «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ».

Преподаватель – Алексей Сапрыкин, руководитель отдела продаж EKAM.

Преподаватель расскажет, как избежать трудностей при переходе на онлайн-кассы.

В рамках семинара обсудим следующие вопросы:

почему предпринимателю важно знать о 54-ФЗ

каким видам бизнеса нужно установить кассу с 1 июля 2018 г.

виды онлайн-касс и их особенности

этапы перехода на онлайн-кассу

процесс передачи данных в налоговую инспекцию

Во время эфира вы сможете задать любой вопрос преподавателю по теме семинара.