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«Дистанционное управление бизнесом» и «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ» — новые семинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ

3 июля 2018

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-семинарах: «Дистанционное управление бизнесом» и «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ». Семинары состоятся на неделе с 2 по 6 июля 2018 года. Участие в вебинарах бесплатное.

Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.

В среду, 2 июля в 14:00 (МСК), состоится онлайн-семинар Университета бизнеса «Дистанционное управление бизнесом».

На семинаре вместе с руководителем группы компаний «ИнтерЛогика» Алексеем Барановым обсудим все тонкости дистанционного руководства компанией:

  • объективные и необъективные причины неприятия дистанционного бизнеса
  • важные качества дистанционного руководителя
  • как подготовить бизнес к переходу на дистанционное управление
  • какие вопросы нужно решать лично и как контролировать ситуацию

А в пятницу, 6 июля в 15:00 (МСК), подключайтесь к онлайн-семинару Университета бизнеса «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ».

Преподаватель – Алексей Сапрыкин, руководитель отдела продаж EKAM.

Преподаватель расскажет, как избежать трудностей при переходе на онлайн-кассы.

В рамках семинара обсудим следующие вопросы:

  • почему предпринимателю важно знать о 54-ФЗ
  • каким видам бизнеса нужно установить кассу с 1 июля 2018 г.
  • виды онлайн-касс и их особенности
  • этапы перехода на онлайн-кассу
  • процесс передачи данных в налоговую инспекцию

Во время эфира вы сможете задать любой вопрос преподавателю по теме семинара.


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