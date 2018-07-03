«Дистанционное управление бизнесом» и «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ» — новые семинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-семинарах: «Дистанционное управление бизнесом» и «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ». Семинары состоятся на неделе с 2 по 6 июля 2018 года. Участие в вебинарах бесплатное.
Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.
В среду, 2 июля в 14:00 (МСК), состоится онлайн-семинар Университета бизнеса «Дистанционное управление бизнесом».
На семинаре вместе с руководителем группы компаний «ИнтерЛогика» Алексеем Барановым обсудим все тонкости дистанционного руководства компанией:
- объективные и необъективные причины неприятия дистанционного бизнеса
- важные качества дистанционного руководителя
- как подготовить бизнес к переходу на дистанционное управление
- какие вопросы нужно решать лично и как контролировать ситуацию
А в пятницу, 6 июля в 15:00 (МСК), подключайтесь к онлайн-семинару Университета бизнеса «Легкий переход на онлайн-кассу по 54-ФЗ».
Преподаватель – Алексей Сапрыкин, руководитель отдела продаж EKAM.
Преподаватель расскажет, как избежать трудностей при переходе на онлайн-кассы.
В рамках семинара обсудим следующие вопросы:
- почему предпринимателю важно знать о 54-ФЗ
- каким видам бизнеса нужно установить кассу с 1 июля 2018 г.
- виды онлайн-касс и их особенности
- этапы перехода на онлайн-кассу
- процесс передачи данных в налоговую инспекцию
Во время эфира вы сможете задать любой вопрос преподавателю по теме семинара.