При поддержке Промсвязьбанка прошло Всероссийское совещание бизнес-омбудсменов в Ярославле

28-29 июня 2018 года состоялось межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. Уже в 6-ой раз бизнес-омбудсменов из 50 субъектов страны принимал Ярославль. Партнером этого мероприятия традиционно выступил Промсвязьбанк.

В совещании приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, представители контрольно-надзорных органов, члены регионального Координационного совета по малому и среднему предпринимательству, ярославские предприниматели.

Промсвязьбанк представил результаты исследования бизнес-самочувствия предпринимателей «Индекс Опоры RSBI» за 1 квартал 2018 года. В своем выступлении вице-президент, управляющий директор по развитию малого бизнеса Кирилл Тихонов отметил, что в Ярославской области бизнес-ожидания компаний малого и среднего в первом квартале этого года заметно улучшились, выросла инвестиционная активность.

Участники совещания обсудили системные вопросы и проблемы в сфере федерального законодательства, с которыми сталкиваются предприниматели: увеличение тарифов на электроэнергию, отсутствие справедливой оценки при начислении налога на имущество, особенности госзакупок и многие другие.

Обсуждение и решение части проблем по итогам работы совещания бизнес-омбудсмены намерены вынести на федеральный уровень.