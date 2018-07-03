Промсвязьбанк – официальный банк VK Fest в Санкт-Петербурге

Промсвязьбанк стал официальным банком VK Fest, крупнейшего музыкально-развлекательного фестиваля Санкт-Петербурга. Четвертый по счету VK Fest пройдет 28-29 июля 2018 году на берегу Финского залива, в Парке 300-летия города. Специально для обладателей карт Промсвязьбанка на покупку билетов будут действовать скидки до 20%. Стать клиентом банка и пользоваться привилегиями при покупке билета и на самом фестивале легко – достаточно заполнить заявку на карту "Твой кэшбэк" и забрать её у курьера или в офисе банка.

На территории фестиваля, равной по площади 42-м футбольным полям, расположатся четыре музыкальные сцены. Хэдлайнерами этого года станут Баста, Елена Темникова, LOBODA, Диана Арбенина, Монеточка, Чайф, Джиган, Ногу Свело. Для поклонников академической музыки и джаза будет действовать новая "Зеленая сцена". Возле "Синей сцены" расположится закрытая лаунж-зона Промсвязьбанка, со второго этажа которой можно будет увидеть всех хэдлайнеров фестиваля.

Помимо музыкальной программы гостей VK Fest ждут лекции, мастер-классы, общение с популярными блогерами, творческие конкурсы, компьютерные турниры и арт-объекты. В течение всего времени посетителям будет доступен фудкорт. В зоне "Искусство" участники фестиваля смогут принять участие в творческом конкурсе на новый логотип и дизайн карт ПСБ: реализовать свой творческий потенциал можно будет на специальных стендах для граффити. Авторов лучших работ ждут ценные призы.

До фестиваля Промсвязьбанк разыграет несколько билетов в своей группе во ВКонтакте. Следите за дальнейшими новостями и анонсами активностей на нашей странице в социальной сети.