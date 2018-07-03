Новости

ВТБ предлагает своим клиентам новое решение для усиления контроля за денежными потоками их дочерних компаний

3 июля 2018

Банк ВТБ реализовал новое решение для корпоративных клиентов, позволяющее организациям повысить контроль за денежными потоками своих дочерних компаний.

Благодаря новому решению казначейство головной корпорации в оперативном режиме может предоставлять или отказывать в доступе к каналам взаимодействия с банком своим дочерним компаниям. Это позволяет исключить ситуации внебюджетного использования средств дочерними предприятиями.

Ранее для передачи информации в банк дочерние компании могли использовать как host-to-host решение, контролируемое головной организацией, так и прямые каналы взаимодействия с банком посредством традиционных сервисов дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Клиент или Банк-Клиент). Использование прямых каналов позволяло дочерним компаниям самостоятельно принимать решение о необходимости проведения тех или иных платежей, создавая риски перерасходов в целом по группе.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Перед казначействами наших клиентов часто стоят задачи по снижению операционных рисков и усилению эффективности управления денежными потоками. Предлагаемое ВТБ решение помогает компаниям в достижении этих целей, значительно упрощая внутренние процессы казначейств, связанные с контролем расходных операций».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
«Специалистов такого уровня надо послушать непременно». Татьяна Галущенко о IV саммите РГУД в Иркутске
"Это одно из интереснейших мероприятий в нашем городе", - Юрий Винников о том, почему стоит посетить IV Байкальский саммит РГУД
Образы городов будущего обсудят на Байкальском саммите РГУД 25-26 июля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании