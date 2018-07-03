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Сбербанк оформил первую электронную закладную

3 июля 2018

Сбербанк подготовил и направил в Росреестр первую электронную закладную по ипотеке. Возможность ее оформления в электронном виде дают вступившие в силу с 1 июля изменения в Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данная возможность стала доступна благодаря достижениям Росреестра в применении цифровых технологий и интеграции в сервисы Сбербанка в сфере недвижимости и ипотечного кредитования.

Согласно вступившим в действие изменениям в закон, закладную теперь можно оформить как в документарной, так и в электронной форме. При этом, электронная закладная должна быть удостоверена усиленной квалифицированной электронной подписью заемщика (залогодателя) и Банка (залогодержателя).

Хранение, учет и подтверждение прав по электронной закладной осуществляется депозитариями Группы ПАО Сбербанк.

«Возможность оформления электронной закладной позволяет ускорить регистрацию залога при жилищном кредитовании без дополнительных действий со стороны клиента. Электронная закладная — это, несомненно, важный этап цифровизации ипотеки», — считает директор Дивизиона «ДомКлик» Сбербанка, Николай Васев.


/ СИА /
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