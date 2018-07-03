Альфа-Банк начинает сбор биометрических данных граждан РФ

Альфа-Банк начинает сбор биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе. Сервис предоставляется бесплатно в двух отделениях Альфа-Банка в Москве. До конца года он будет доступен в 87 отделениях, в том числе в регионах.

Единая биометрическая система — ключевой элемент механизма удаленной идентификации, который позволит российским гражданам получать финансовые услуги без личного обращения в банк. Клиент, единожды сдавший свои биометрические данные, сможет пользоваться сервисами удобного ему банка в любое время и из любой точки мира, вне зависимости от графика работы отделений. Процедуру достаточно пройти всего один раз.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной. Для ее прохождения гражданину РФ необходимо открыть счет и зарегистрироваться на портале Госуслуг (сотрудник Альфа-Банка поможет, если это не было сделано ранее). Также понадобятся паспорт и СНИЛС.

Процедура фиксации биометрических данных в отделении Альфа-Банка занимает порядка 5 минут. Клиенту будет предложено произнести короткий текст перед камерой. Далее в систему будут загружены его фото и образец голоса, которые используются при биометрической идентификации. Впоследствии для получения удаленных сервисов пользователю понадобятся только доступ в Интернет, а также смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой.

«Альфа-Банк активно внедряет инновации в цифровые каналы. Развитие единой биометрической системы станет еще одним драйвером роста спроса наших клиентов на удаленные форматы обслуживания. При этом важным аспектом стратегии Альфа-Банка является омниканальность. Мы даем клиенту выбор наиболее актуального и удобного для него формата общения с банком, обеспечивая единые подходы и качество обслуживания как в оффлайне, так и в удаленных digital-каналах», — отмечает Главный операционный директор Альфа-Банка Мария Шевченко.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен «Ростелеком». Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.

Координаты отделения, в котором можно сдать биометрические данные:

ДО «Людмила». Москва, ул Земляной вал, д. 41, стр. 1.

Обслуживание физических лиц:

пн-пт 09:00-21:00

сб 10:00-19:00

вс 12:00-17:00

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.