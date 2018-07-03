Проект площади возле железнодорожного вокзала обсудили иркутяне

Фото: admirk.ru

Предложения иркутян включены в проект благоустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты города Иркутска, заслуженного архитектора России Марка Мееровича.

– Наиболее грамотные решения приходят, когда проект обсуждается с различными сообществами. У нас прошла целая серия сессий по соучаствующему проектированию, что позволило увидеть целостность картины и учесть мнения иркутян. Архитекторы тщательно переработали все инициативы жителей с учетом возможности их реализации, все это вошло в перечень предложений, который войдет в дальнейшем в проект благоустройства, – подчеркнул главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

В ходе совещания заместитель начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ВСЖД Александр Солонин рассказал, что силами предприятия уже ведется реконструкция комплекса железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». В частности, идет ремонт подземного перехода. После проведенной реконструкции в здании вокзала появятся лифты для комфорта пассажиров, в том числе маломобильных групп.

Также главный архитектор Иркутска подчеркнул, что совместная работа позволит сделать вокзал комфортным для всех. Напомним, реализация проекта будет проводиться за счет привлечения частных инвестиций.