Объемы выдачи ипотеки за 5 месяцев 2018 года выросли на 73%

По данным Банка России, за 5 месяцев 2018 г. выдано 542,8 тыс. кредитов на 1 066,8 млрд руб. (+60% в количественном и +73% в денежном выражении к 5 месяцам 2017 г.).

Объемы выдачи растут

В мае 2018 г. выдано 118,1 тыс. кредитов на 235,4 млрд руб. (+50% в количественном и +62% в денежном выражении к апрелю 2017 г.), что практически совпало с предварительным прогнозом ДОМ.РФ и FRG (250 млрд руб.)

На приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 137,9 тыс. кредитов на сумму 315,2 млрд рублей, это 30% выдачи.

Ставки снижаются

Ставки по ипотеке устойчиво снижаются: за 5 месяца 2018 г. средневзвешенная ставка выдачи составила 9,66%

(-1,94 п.п. к 5 месяцам 2017 г.), в том числе по выданным в мае кредитам – 9,56% (-1,77 п.п. к маю 2017 года)

По кредитам на новостройки ставка выдачи в мае продолжила снижение до 9,39% (-1,52 п.п. к маю 2017 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – сохранилась на уровне прошлого месяца в 9,63% (-1,93 п.п.).

В начале июня Сбербанк и ДОМ.РФ снизили ставки для широкого круга заемщиков ниже уровня 9%. С учетом времени на выдачу, это снижение отразится в статистике Банка России в июле-августе.

Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 2,08% (2,60% годом ранее). Это всего на 0,8 п.п. выше рекордного уровня сентября 2014 года.