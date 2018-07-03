Ливень затопил больницу, аэропорт, торговые центры и автосервис в Иркутске (ВИДЕО)

Сильный ливень, обрушившийся на Иркутск 2 июля, не прошел бесследно для города и его жителей.

Так, в торговом центре «Сильвер Молл» обвалился гипсокартоновый потолок на первом этаже. Никто не пострадал.

Ливневые канализации не справились с таким объемом осадков и вода полилась на проезжую часть и тротуары, подтопив многие здания. В числе пострадавших от стихии оказался аэропорт Иркутска:

Также, по сообщению группы ДТП 38RU, были затоплены больница по ул. Тимирязева и автосервис.

В другом крупном ТРК , «Комсомолл» произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. На видео также видно, что с потолка течет вода. Представители торгового комплекса рассказали, что сильный шторм вызвал сработку датчика пожарной сигнализации. При этом посетителей ТРК проинформировали о случившемся и успокоили.

Вдобавок, по сообщениям в соцсетях, в некоторых домах кровля не выдержала напора воды. У нескольких иркутян затопило квартиры.

Однако нашлись и те, кто обрадовался потопу: в сети появились видеозаписи иркутянина, плывущего на резиновой лодке по городским улицам.

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