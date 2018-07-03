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Кожаные изделия и торговое оборудование арестованы у предпринимателя из Ангарска за долги по аренде

3 июля 2018

Арест на товар и витрины магазина кожаных изделий в Ангарске наложили судебные приставы.

В Ангарский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Иркутской области, в отношении индивидуального предпринимателя гражданки К. о взыскании с нее задолженности по арендной плате в размере 350 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе регионального УФССП. Вместе с исполнительным документом к судебным приставам поступило заявление от арендодателя об аресте товара и торгового оборудования в павильоне должницы.Судебный пристав выехал в торговый центр по адресу, указанному взыскателем для ареста имущества. В ходе исполнительных действий должностным лицом Управления были арестованы кожаные изделия – сумки, ремни, обложки для документов, кошельки, а также три витрины островного павильона (всего 113 предметов). Впоследствии товар будет реализован, а вырученные от его продажи денежные средства направлены на погашение задолженности по арендной плате. 


/ СИА /
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