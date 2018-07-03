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Руководителей Иркутской области научат сотрудничать с коллегами‍ из Китая

3 июля 2018

Вопрос создания «Центра подготовки и консультаций российских региональных руководителей по сотрудничеству с КНР» обсудили 3 июля губернатор Иркутской области Сергей Левченко с ответственным секретарем Межрегионального совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Артемом Семеновым. В мероприятии также приняли участие первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, министр образования Приангарья Валентина Перегудова, министр экономического развития области Евгений Орачевский, сообщает пресс-служба регправительства.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

Согласно концепции, у Центра будет государственный статус. Для обеспечения высокой эффективности функционирования предполагается, что контроль за его деятельностью будет осуществляться Администрацией Президента Российской Федерации. В центре будут оказываться как платные, так и бесплатные услуги.  

– Это решение было принято на высоком российско-китайском уровне. Я считаю, что Центр должен иметь возможность финансироваться за счет бюджета, а также самостоятельно зарабатывать. Здесь будут помогать тем, кто хочет научиться системно взаимодействовать с Китаем по разным направлениям. Предполагается, что организация будет сотрудничать с ведущими правительственными и научными организациями России и Китая, – сказал Сергей Левченко. 

В Центре предполагается использование современных каналов передачи информации для предоставления консультационных услуг. Будут также организованы подготовительные курсы.

Артем Семенов отметил, что основные задачи Центра – анализ китайских партнеров, расширение коммуникации на территории Китая в правительственных и деловых кругах, консультирование по вопросам обучения руководящих кадров регионов России в Китае.


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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