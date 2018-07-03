Цифровую платформу для ресторанного рынка создадут Сбербанк, Rambler Group и партнеры-инвесторы

Сбербанк, Rambler Group, GHP Group, а также частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов объявляют о создании «Фудплекс» — единой цифровой платформы для ресторанного рынка. Платформа «Фудплекс» объединит в комплексном решении систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика крупнейшей в России и СНГ системы автоматизации ресторанов r_keeper — компанию UCS.

Участники создаваемого совместного предприятия подписали пакет правообязывающих документов. Доля Сбербанка в объединенной компании составит 35 %, Rambler Group будет владеть 30 %. Еще 35 % будут принадлежать GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову.

Все сервисы, связанные с посещением ресторана, будут реализованы на единой платформе. Гостям ресторанов станут доступны оплата счета без ожидания официанта, разделение счета на компанию гостей, автоматическое получение персонализированных привилегий и функция безналичных чаевых. Пользователи сервиса смогут выбрать подходящий ресторан, зарезервировать стол, а также сделать предзаказ еды из меню, либо заказать доставку еды на дом или в офис.

Рестораны получат возможность не только лучше понимать и обслуживать своих гостей, но и существенно увеличить свою клиентскую базу, количество заказов и средний чек.

Новая платформа предоставит сервисы на всем пути от момента выбора ресторана до оплаты счета и обратной связи от гостя. Платформа одновременно является CRM-системой и платформой автоматизации маркетинга для ресторанов. Это позволит ресторанам предоставлять более персонализированный сервис гостям, значительно повысить прозрачность и эффективность маркетинговых инвестиций, в том числе вложений в собственную программу лояльности, а также получить еще ряд преимуществ — таких, как увеличение выручки за счет ускорения оборачиваемости столов в пиковые часы, сокращение расходов на получение обратной связи от гостей, расходов на выпуск пластиковых дисконтных карт и др.

Интеграция в единую платформу позволит ускорить внедрение сервисов. Продукты станут доступными большому количеству ресторанов благодаря дальнейшему технологическому развитию системы r_keeper, которая уже занимает более половины рынка ресторанной автоматизации и ERP в России. При этом рестораны смогут использовать предлагаемые платформой «Фудплекс» сервисы вне зависимости от того, какую кассовую систему или ERP они применяют.

«Платформа «Фудплекс» станет частью экосистемы Сбербанка, в рамках которой мы создаем удобные цифровые сервисы и привилегии для людей и организаций. Мы рады, что у нас появляется возможность выйти на рынок с принципиально новыми решениями для ресторанов и их гостей. Уверен, что команда объединенной компании сможет реализовать свои самые амбициозные планы. Синергия с другими элементами экосистемы Сбербанка, наша технологическая и бизнес-экспертиза, наши банковские продукты для ресторанов, наше желание предоставить новые сервисы десяткам миллионов клиентов банка, а также наши инвестиции — все это поможет успеху создающейся платформы. Кроме того, данный проект, который будет реализовываться совместно с Rambler Group, полностью укладывается в стратегию Сбербанка, предполагающую широкое сотрудничество с ведущими игроками цифровой индустрии», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Стратегия Rambler Group нацелена на создание, продвижение и дистрибуцию качественного контента на всех платформах, а также предоставление пользователям удобных цифровых сервисов. Пользовательское приложение «Афиша Рестораны» и профессиональное решение для ресторанов UCS R-keeper — одни из сильнейших активов в нашем портфеле, абсолютные лидеры отрасли. Наша кооперация со Сбербанком и другими партнерами — блестящая возможность вывести эти активы на качественно иной уровень. В условиях цифровой экономики именно так поступают технологические лидеры во всем мире», — отметил Рафаэль Абрамян, директор по стратегии и инвестициям Rambler Group.

Сделку планируется закрыть в августе 2018 года.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Rambler Group — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус», более 30 ведущих медиа страны, включая ЛЕНТА.RU, АФИША, ЧЕМПИОНАТ, ГАЗЕТА.RU, СЕКРЕТ ФИРМЫ, а также премиальный медийно-сервисный портал РАМБЛЕР.

UCS (торговая марка r_keeper) — разработчик крупнейшей в СНГ системы автоматизации ресторанов r_keeper, которой пользуются более 53 000 ресторанов в 48 странах мира. Это гибкое и масштабируемое решение, которое позволяет удовлетворить потребности ресторана любого формата — от небольшого кафе до крупной сети. Особенностью системы является ее модульность, что позволяет предлагать каждому клиенту индивидуальное решение, соответствующее потребностям и стратегии развития его бизнеса.

Plazius — платформа лояльности и автоматизации маркетинга для ресторанов и кафе, приложение для оплаты счета с чаевыми без ожидания официанта, разделения счета на компанию гостей и использования ресторанных привилегий. Компания предоставляет решения для ресторанов разных форматов — от кофеен и суши-баров до ресторанов формата fine dining. Система уже работает более чем в 1700 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и других городов. В приложении Plazius более 300 тыс. активных пользователей, которые оплатили счет или воспользовались ресторанными привилегиями за последние 3 месяца. Ежеквартально Plazius обслуживает тысячи маркетинговых кампаний, десятки миллионов заказов, ресторанных привилегий на сотни миллионов рублей, а также начисляет официантам чаевых на миллионы рублей.

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