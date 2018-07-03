Современный ФОК стоимостью около 100 млн рублей появится в Зиме

Совсем скоро в городе Зима начнется строительство современного физкультурного комплекса стоимостью около 100 млн рублей. Также запланирован ремонт улицы Карла Маркса и капремонт средней школы №1. Об этом заявил заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов в Зиме на праздновании 275-летия города.

Фото: irkobl.ru



Как отметил Дмитрий Чернышов, между муниципальной властью и руководством области сложились отношения плодотворного взаимодействия.

– Не зря в последние два года помощь области городу превысила полмиллиарда рублей, – подчеркнул заместитель губернатора региона. Зиминский район неоднократно становился победителем различных областных конкурсов в таких номинациях, как «Комплексное социально-экономическое развитие», «Лучшее муниципальное образование по проведению работы в сфере развития социального партнерства», «Лучший городской округ по проведению работы в сфере охраны труда» и др.

По информации пресс-службы правительства региона, две новости на празднике зиминцы встретили громкими аплодисментами. Первую о том, что по поручению губернатора Сергея Левченко будет капитально отремонтирован городской зал тяжелой атлетики – это единственный зал в Иркутской области. Вторая новость говорила о дальнейшем развитии городской спортивной инфраструктуры. – В следующем году начнем строительство современного плавательного бассейна, – заверил Дмитрий Чернышов.

