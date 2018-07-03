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260 млн рублей потратят на выборы в Заксобрание Иркутской области

3 июля 2018

259,8 млн рублей выделено из бюджета Иркутской области на проведение выборов в Законодательное собрание региона, что на 18% больше, чем потрачено в 2013 году. Об этом сообщается на официальном сайте Областной избирательной комиссии.

<p>Фото: irkutsk.izbirkom.ru</p>

Фото: irkutsk.izbirkom.ru

234 миллиона рублей поступят в территориальные избиркомы , которые, в свою очередь, распределят 156 миллионов в участковые комиссии.

«Избирательная комиссия Иркутской области берёт на себя изготовление бюллетеней, значительной части печатной продукции, трафаретов для слабовидящих избирателей. Кроме этого, запланировано приобретение кабин и ящиков для голосования», — поясняется в сообщении.


<p>Фото: irkutsk.izbirkom.ru</p>
/ СИА /
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