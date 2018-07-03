Лекция популярного арт-блогера о жизни и творчестве Марка Шагала пройдет 7 июля в галерее Виктора Бронштейна

7 июля популярный арт-блогер Анастасия Сосновская прочтет авторскую лекцию о жизни и творчестве Марка Шагала в галерее Виктора Бронштейна. В этот день исполнится 131 год со дня рождения великого художника.

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна

Марк Шагал – символ мирового авангарда XX века, известный художник, иллюстратор, сценограф, поэт и публицист. Он провел более 100 персональных выставок. Шагал приблизился к разным течениям авангарда: кубизму, супрематизму и сюрреализму, но создал свой уникальный художественный мир.

Жизнь художника – сплошные противоречия: любовь и смерть, нищета и богатство, отвержение и мировое признание. Авторская лекция – шанс узнать интересные факты из биографии Марка Шагала.

Анастасия Сосновская – популярный арт-блогер. Она пишет об искусстве понятным и современным языком, проводит творческие встречи и мастер-классы.

В программе субботней встречи – авторская лекция, просмотр фильма о жизни и творчестве Марка Шагала и обсуждение киноленты, сообщает пресс-служба галереи.

Возрастное ограничение 12+.Сбор гостей в 19:30.

Начало мероприятия в 20:00.

Стоимость билетов – 600 рублей.