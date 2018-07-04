В каких российских городах-миллионниках доля продаж авто премиум-класса выше?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в российских городах-миллионниках и определило долю премиум-сегмента по итогам 5 месяцев 2018 года. При этом в среднем по стране этот показатель составляет 9,1% (на 0,5 п.п. меньше, чем год назад).

Фото: kolesa.ru

В 6 из 15 городов-миллионников рыночная доля премиум-марок оказалась выше, чем в среднем по России. Так, в Москве это каждый пятый проданный автомобиль (21,1%), а в Санкт-Петербурге – каждый седьмой (14,7%). В Красноярске и Ростове-на-Дону доля продаж премиальных машин практически одинаковая (11,7% и 11,6% соответственно). В Новосибирске и Екатеринбурге этот показатель также составляет не менее 10%. В остальных крупнейших городах он ниже общероссийского: от 8,7% в Казани до 5,6% в Волгограде.

Аналитики отмечают, что во многих городах-миллионниках доля рынка премиум-сегмента за год снизилась. Выросла она лишь в 4 таких городах: Красноярск, Новосибирск, Казань, Самара. При этом сильнее всего этот процесс затронул Новосибирск (+1,6 п.п.), в то время как в Москве доля продаж премиальных автомобилей демонстрирует наибольшее падение (-1,7 п.п.).