Автомобили какой мощности моторов выбирают россияне?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что средняя мощность двигателей покупаемых новых легковых автомобилей в России составляет 137,1 л.с. При этом, данный показатель может заметно отличаться в зависимости от региона проживания. Так, по итогам 5 месяцев 2018 года только в 27 субъектах РФ средняя мощность двигателей покупаемых автомобилей была выше общероссийского уровня.

Фото: st.frendi.ru

Наиболее мощные автомобили (свыше 150 л.с.) предпочитают покупать жители столицы и ряда дальневосточных регионов. Самый высокий такой показатель в Приморье – 178,9 л.с. И если в Москве это связано с более высоким уровнем жизни, то на Дальнем Востоке – объясняется структурой рынка. Дело в том, что новые автомобили здесь не пользуются высоким спросом – если их и покупают, то в основном премиального сегмента, что подразумевает наличие мощного мотора.

В большинстве же регионов показатель средней мощности двигателей ниже общероссийского, причем меньше всего он в Калмыкии – 118,5 л.с. А в нескольких субъектах Поволжья он даже не дотягивает до 125 л.с. Одной из причин этого является более высокая доля продаж отечественных автомобилей, как правило, марки LADA, моторы которых имеют мощностные параметры в диапазоне от 87 до 122 л.с.