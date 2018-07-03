В 2 раза упал спрос на оборудование для майнинга

Сервис объявлений Юла проанализировал продажи оборудования для майнинга за второй квартал 2018 года. Оказалось, что во II квартале 2018 года россияне купили на треть меньше оборудования для майнинга по сравнению с I кварталом.

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Как сообщает пресс-служба сервиса, средняя стоимость готовых ферм, видеокарт, материнских плат и других устройств для майнинга упала на 40%. Например, количество проданных ASIC AntMiner (одного из популярных майнеров для криптовалюты) уменьшилось в 2 раза, а средняя цена снизилась до 65 тысяч рублей против 126 тысяч рублей в I квартале 2018 года. В целом количество созданных объявлений оборудования для майнинга криптовалют (в т.ч. готовых ферм) на Юле снизилось во II квартале практически в 2,3 раза.

Основная причина снижения продаж – потеря интереса пользователей к профессиональному оборудованию для майнинга. Во II квартале количество поисковых запросов на устройства для майнинга уменьшилось практически в 2 раза. Видеокарты искали в 1,5 раза меньше, поиск ферм уменьшился в 2 раза, а майнеры ASIC AntMiner искали в 1,7 раз меньше. Примечательно, что запрос «биткоин» вводили в строку поиска в 2,2 раза реже по сравнению с I кварталом 2018 года.



Лидерами среди городов, где больше всего выставлялось на продажу оборудования для майнинга стали Москва (31% объявлений), Санкт-Петербург (11%), Новосибирск (4%), Екатеринбург и Краснодар (по 3%).

Самым дорогим лотом, который продаётся сейчас на Юле, является готовая промышленная майнинг ферма в Москве GPU ITP Nvidia GTX 1070 на 180 кВт за 47,89 млн рублей. Как указывает автор объявления, в неё входит 157 ферм. Окупаемость, по утверждению пользователя Юлы, 10 месяцев.