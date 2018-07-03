По 6 млн рублей получат предприниматели Тулуна и Черемхово на создание Центров молодежного инновационного творчества

В Иркутской области завершен конкурсный отбор проектов по созданию Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). 12 миллионов рублей для организации работы ЦМИТ выделены из областного бюджета. Об этом сообщил министр экономического развития региона Евгений Орачевский.

Оценкой заявок, поступивших на соискание государственной поддержки, и определением победивших проектов занимается специальная конкурсная комиссия, в которую входят представители министерств экономического развития и образования Иркутской области, образовательных учреждений и общественных организаций, депутаты регионального парламента.

В июне состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового возмещения затрат по мероприятиям, направленным на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Из шести поданных заявок три были отклонены, так как не соответствовали необходимым требованиям.

– Комиссия, рассмотрев заявки, приняла решение о предоставлении субсидий ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Эй-Би-Си» в Тулуне и ООО «Новое поколение Сибири» в Черемхово, – рассказал Евгений Орачевский. – Выделенные на приобретение оборудования из областного бюджета средства, по шесть миллионов рублей на каждую организацию, будут переведены на их счета до конца июля этого года.

Для открытия ЦМИТ обязательны наличие собственного помещения, близость учебных учреждений, транспортная доступность и ряд других требований. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, одним из условий создания ЦМИТ является обязательное выполнение заказов на коммерческой основе. Таким образом, Центры смогут обеспечивать прибыль за счет предоставления платных услуг представителям малого и среднего бизнеса, выполнения опытно-конструкторских работ по заказам организаций.