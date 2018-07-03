Депозитный портфель корпоративных клиентов Иркутского филиала Россельхозбанка составил 25 млрд рублей за первое полугодие

Депозитный портфель корпоративных клиентов Иркутского филиала Россельхозбанка составил 25 млрд рублей

За первое полугодие 2018 года объем привлеченных средств корпоративных клиентов Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составил 25 млрд рублей, что в 4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Такой высокий прирост обусловлен привлечением крупных сумм средств от юридических лиц – крупнейших промышленных предприятий региона, представляющих стратегическое значение для Банка.

«Высокая динамика роста пассивов филиала стала возможной благодаря активному привлечению клиентов совместно с Департаментом крупного бизнеса Банка. Взвешенная ценовая политика, высокая клиентоориентированность и нацеленность на выполнение плановых показателей позволили РСХБ в Иркутской области добиться значительных успехов», – отмечает директор Иркутского филиала Наталья Баркова.