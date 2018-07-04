Стоимость лучших футбольных команд ЧМ-2018 сравнили со знаковыми объектами недвижимости Москвы и Петербурга

Совокупная трансфертная стоимость десяти сильнейших команд Чемпионата мира по футболу в 1,5 раза превысила объем всего инвестиционного рынка недвижимости России, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank. По данным сайта www.transfertmarkt.ru, общая стоимость футболистов первой десятки команд составила 5,4 млрд евро, а объем российского рынка инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам 2017 года – 3,6 млрд евро.

За основу были взяты 10 сильнейших команд ЧМ-2018, согласно рейтингу FIFA, а также сборная России как представитель страны-хозяйки чемпионата. Источником информации о трансфертной стоимости каждого отдельного игрока выступил сайт www.transfertmarkt.ru. При оценке стоимости знаковых активов специалисты Knight Frank опирались на стоимость реконструкции и строительства, а также кадастровую стоимость объектов.

1. Самой дорогой сборной Чемпионата мира стала Испания – совокупная стоимость 23 игроков команды составляет 1,08 млрд евро.

Примерно столько же – 1,04 млрд евро стоит сборная Франции. Коммерческих объектов с сопоставимой ценой в России не так уж много: среди них небоскреб Газпрома в Санкт-Петербурге – Лахта-Центр – со стоимостью строительства в размере 80 млрд руб. или 1,08 млрд евро.

2. Самая дешевой командой Чемпионата мира по футболу стала сборная Панамы с трансфертной стоимостью всех игроков в размере 9,5 млн евро.

Немного дороже стоит территория спорткомплекса «Лужники» с главной спортивной ареной – 82,6 млрд руб. или 1,1 млрд евро, согласно кадастровой оценке. Там пройдет финал мундиаля 15 июля 2018 года.

Сборная стоит в 1,5 раза дороже объекта, известного многим иностранцам по туристическим открыткам – Собора Василия Блаженного. Памятник архитектуры, построенный в 1555 году, согласно кадастровой оценке, стоит 443 млн руб. или 6 млн евро по текущему курсу ЦБ.

3. Один из бывших фаворитов Чемпионата мира по футболу – сборная Аргентины (трансферная стоимость 708 млн евро) стоит немного дороже Большого театра.

С 2005 по 2011 гг. государство потратило на реконструкцию 24,2 млрд руб. или 621 млн евро по тогдашнему курсу ЦБ. Учитывая, что в результате работ от исторического здания остались главный фасад и боковые стены, аналитики Knight Frank считают, что затраты на восстановление театра вполне сопоставимы с его реальной ценой.

4. Другой неудачник турнира – сборная Португалии – стоит 468 млн евро или как другой символ Москвы – сталинская высотка на Котельнической набережной.

По подсчетам аналитиков Knight Frank, все квартиры в этом здании в состоянии «без отделки» стоят 34 млрд руб. или 463 млн евро по текущему курсу ЦБ.

5. Самую дешевую команду из первой десятки сборных – Перу – со стоимостью 37 млн евро можно сравнить со стоимостью музея «Эрмитаж» в Петербурге.

Согласно кадастровой оценке, объект стоит 2,7 млрд руб или 36,8 млн евро по текущему курсу ЦБ.

6. Хозяйка турнира и один из его триумфаторов – сборная России – стоит 138 млн евро или 10,2 млрд руб.

По своей капитализации она в 1,7 раз дешевле парка «Зарядье» -- участок и строения на нем оцениваются по кадастру в 18,1 млрд руб.

7. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун с 2011 по 2014 гг. вложил в строительство «Открытие Арены» 14,5 млрд руб.

Сумма внушительная, с учетом тогдашнего курса евро инвестиции составили 330 млн евро. Немного дороже, чем стоимость сборной Польши, которая сыграла на этом стадионе против команды Сенегала 19 июня 2018 года.

8. Совокупная стоимость трех самых дорогих и самых известных игроков Чемпионата мира по футболу –

Неймара (180 млн евро), Лионеля Месси (180 млн евро) и Мохаммеда Салаха (150 млн евро) сопоставима с кадастровой оценкой главного здания МГУ на Воробьевых горах. Объект вместе с участком стоят 39,2 млрд руб. или 510 млн евро.

9. Шутка из соцсетей про Криштиану Роналду, который «при раздаче автографов случайно взял в ипотеку квартиру в Новогиреево», вполне имеет право на существование.

Звезда португальской сборной с трансферной стоимостью 100 млн евро стоит в полтора раза дороже двух знаковых мест Северной столицы – знаменитого дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» (цена -- 3,5 млрд руб. без учета фонтанов и прудов) и Летнего сада (цена – 1 млрд руб.).

Место в рейтинге FIFA Команда Совокупная трансфертная стоимость полного состава команды, млн евро 1 Германия 872 2 Бразилия 950 3 Бельгия 758 4 Португалия 468 5 Аргентина 708 6 Швейцария 213 7 Франция 1040 8 Польша 260 10 Испания 1080 11 Перу 37 … …. 70 Россия 138

Источник: www.transfertmarkt.ru., данные на 5 июня 2018 г.