Названы самые популярные в мае 2018 года сегменты автомобилей

В мае нынешнего года в России было реализовано 137,2 тысяч новых легковых автомобилей, что на 17,8% выше результата годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают рыночный рост во всех сегментах без исключений. По объёму реализации самым крупным сегментом остаётся SUV.

Фото: avtovzglyad.ru

Так, на долю кроссоверов и внедорожников в прошлом месяце пришлось 42,8% от общих продаж новых легковых автомобилей, что в количественном выражении составляет 58,8 тыс. единиц (+26%). Лидером продаж тут остаётся Hyundai Creta (5 759 шт.; +37%). За ним следуют Renault Duster (3 521 шт.; +1,9%) и KIA Sportage (3 018 шт.; +33,7%).

На втором месте находится сегмент В, автомобили которого в мае разошлись тиражом в 52,2 тысяч экземпляров (+9,8%), что эквивалентно доле в 38,1%. Тройку здесь образуют составляют KIA Rio (8 857 шт.; +9,6%) и две отечественные модели LADA – Granta (8 486 шт.; +15,9%) и Vesta (7 673 шт.; +17%).

Третью строчку занимает сегмент С, на долю которого пришлось 6,7%. В мае реализация машин этого класса составила 9,1 тыс. единиц, показав рост на 0,5%. Среди моделей тут лидирует Skoda Octavia (2 002 шт.; +14,6%), опередившая KIA Ceed (1 972 шт.; +55,6%) и Nissan Almera (1 199 шт.; -32,9%).

Отметим также и сегмент D, который в мае занял 5% российского авторынка. Доля же остальных сегментов не дотягивает до этой отметки.