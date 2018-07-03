Федеральное финансирование позволит школе №19 Иркутска в этом году принять первых учеников

Сегодня министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина совместно со службой государственного строительного надзора региона и ее руководителем Борисом Билаловым посетили строительную площадку школы N 19 на по ул. Лермонтова в Свердловском районе Иркутска.

– В прошлом году этот объект финансировался только из средств местного бюджета. Если бы не подключилось правительство Иркутской области и объект не вошел бы в программу «Большая перемена» с этого года, то дети не смогли бы пойти в него учиться 1 сентября текущего года. В июне все соглашения подписаны, средства в муниципалитет направлены, остается июльский и августовский транш, – пояснила министр.

Общий объем финансирования по объекту в текущем году составляет более 732 млн рублей: из них 477,3 млн – средства федерального бюджета, 127,7 млн – средства областного бюджета, софинансирование муниципалитета – 127,7 млн.

Школа рассчитана на 1125 обучающихся. Здание строится с применением типового проекта, по которому уже построены в регионе две школы – в микрорайоне «Эволюция» в Иркутске и в поселке Молодежный Иркутского района. Особенность строительства заключается в модульном конструктиве здания, что позволяет осуществить его привязку на земельный участок любой конфигурации. Проектом предусмотрены просторный спортивный зал, два бассейна (основной – протяжённостью 25 метров, вспомогательный – для начальной школы), помещение-атриум, актовый зал, современный пищеблок, помещения для организации продленного дня, созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

– Если внутри готовность объекта к указанному сроку не вызывает сомнения, то для того, чтобы выполнить благоустройство территории, придется работать с большим напряжением. Минстрой продолжит контролировать, как соблюдаются сроки, и, безусловно, качество работ, до открытия мы еще раз посмотрим объект, – отметила Светлана Свиркина.

Общие строительные работы подрядчик планирует закончить в течение июля. В августе будут оборудованы классы и помещения.

– Новое пространство открывает новые возможности, сейчас закупаем цифровое оборудование для реализации в школе проекта «Цифровая школа». В целом мы планируем развивать в школе естественно-техническое направление. Основной коллектив педагогов школы сохранился, но так как школа стала в несколько раз больше, то и учителей станет больше, и технического персонала, штатное расписание расширено. Расширяем и штат педагогов дополнительного образования. У нас раньше не было бассейна, такого спортзала и актового зала, будем открывать новые кружки и секции, – рассказала директор школы №19 Светлана Большещапова.

Открытие школы состоится 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.