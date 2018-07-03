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В третий этап конкурса на должность руководителя Фонда капремонта Приангарья вышли шестеро претендентов

3 июля 2018

Шестеро претендентов прошли «московское сито» второго этапа конкурса на должность руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Об этом сообщила директор Департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ России Оксана Демченко.

26 июня текущего года с 9:00 до 10:00 час. по московскому времени в дистанционном режиме в автоматизированной системе прошло тестирование кандидатов на должность руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Из 20 кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, на испытания явились 18 человек. Для успешного прохождения тестирования на знание российского законодательства каждому надо было набрать минимум 45 баллов из 50 возможных.

По итогам тестирования, которые подвели в Минстрое РФ, двенадцать кандидатов набрали от 22 до 44 баллов и выбыли из дальнейшего участия в конкурсе. 

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, третий этап конкурса планирует провести в первой половине июля. В предыдущем конкурсе на замещение должности руководителя регионального оператора (2016 г.) участвовало 12 человек. Ко второму этапу были допущены девять. В третьем этапе смогли участвовать двое.


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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